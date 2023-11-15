Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te arızalanan otomobilinden inen sürücü başka bir aracın çarpması sonucu yaralandı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde arızalanan otomobilinden inen sürücüye, başka bir otomobil çarptı, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 02:21 Güncelleme: 15.11.2023 - 02:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te arızalanan otomobilinden inen sürücü başka bir aracın çarpması sonucu yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'ün Yenice ilçesinde arızalanan otomobilinden inen sürücüye, başka bir otomobil çarptı, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Karabük'ten Yenice ilçesine giden S.C. yönetimindeki 67 DH 790 plakalı otomobil, Gökbel mevkisinde arızalandı.

        Otomobilinden inen S.C'ye, aynı istikamette ilerleyen, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobil çarptı.

        Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan sürücü, haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD'nin hastane iddiasına Hamas'tan yanıt
        ABD'nin hastane iddiasına Hamas'tan yanıt
        Refüje çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Refüje çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Netanyahu hakkında suç duyurusu
        Netanyahu hakkında suç duyurusu
        Ardahan'da fil alarmı!
        Ardahan'da fil alarmı!
        İstanbul'da dehşet
        İstanbul'da dehşet
        Slaven Bilic'ten Beşiktaş itirafı!
        Slaven Bilic'ten Beşiktaş itirafı!
        'Arkadaşları' Matthew Perry’ye bu sözlerle veda etti
        'Arkadaşları' Matthew Perry’ye bu sözlerle veda etti
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme
        Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        Serie A'da kıran kırana yarış!
        Serie A'da kıran kırana yarış!
        Dilan ve Engin Polat, bir soruşturmada daha tutuklandı!
        Dilan ve Engin Polat, bir soruşturmada daha tutuklandı!
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Sessiz pandemi: Diyabet
        "Engelleyemeyecekler"
        "Engelleyemeyecekler"
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak

        Benzer Haberler

        Milletvekili Şahin, kentteki istihdama yönelik çalışmaları değerlendirdi
        Milletvekili Şahin, kentteki istihdama yönelik çalışmaları değerlendirdi
        Eskipazar OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Eskipazar OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Karabük'te antik kentte 1600 yıllık tohumların gün yüzüne çıkarılması
        Karabük'te antik kentte 1600 yıllık tohumların gün yüzüne çıkarılması
        Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin acı günü
        Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin acı günü
        Karabük'teki zincirleme trafik kazasında 2 çocuk yaralandı
        Karabük'teki zincirleme trafik kazasında 2 çocuk yaralandı
        Karabük'te düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren 11 sürücüye para...
        Karabük'te düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren 11 sürücüye para...