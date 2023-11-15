Karabük'te arızalanan otomobilinden inen sürücü başka bir aracın çarpması sonucu yaralandı Karabük'ün Yenice ilçesinde arızalanan otomobilinden inen sürücüye, başka bir otomobil çarptı, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde arızalanan otomobilinden inen sürücüye, başka bir otomobil çarptı, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ten Yenice ilçesine giden S.C. yönetimindeki 67 DH 790 plakalı otomobil, Gökbel mevkisinde arızalandı.

Otomobilinden inen S.C'ye, aynı istikamette ilerleyen, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan sürücü, haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.