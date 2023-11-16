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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 18:10 Güncelleme: 16.11.2023 - 18:40
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yeşil Mahalle'de 2 şüphelinin bulunduğu ikamette arama yaptı.

        Aramada 50 gram metamfetamin, 2 ekstazi hap, uyuşturucu madde ambalajlamak için kullanılan malzeme, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 760 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sev edildi. Zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince uyuşturucu, uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi çalışması kapsamında ilçede bir araç durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, 40,80 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Ç ve E.T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden F.Ç. tutuklandı, E.T. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        - Karabük'teki yaralanmalı trafik kazaları azaldı

        İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında son 1 ayda yaşanan yaralanmalı trafik kazaları ve yaralı sayıları azaldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması sorumluluk alanında bulunan karayollarında, 15 Ekim-15 Kasım'da denetim yapıldığı belirtilerek, "Etkin denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri sonucu, bir önceki aya göre yaralanmalı trafik kazalarında yüzde 27, yaralı sayısında da yüzde 48'lik azalış meydana gelmiştir. İl Jandarma Komutanlığınca, trafik kazalarının azaltılması maksadıyla denetimlere aralıksız olarak devam edilecektir." denildi.

        - Başkan Sözen, "74 bin 915 liralık köpek ve kedi maması alındı"

        İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, 74 bin 915 liralık kedi ve köpek maması alındığını bildirdi.

        Sözen, yaptığı yazılı açıklamada, İl Özel İdaresi olarak sahipsiz sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının giderildiğini belirterek, "Ocak ayı içerisinde 74 bin 915 lira tutarında 2 bin 475 kilogram köpek, 750 kilogram kedi maması alınmıştır. Ayrıca sahipsiz sokak hayvanlarının takibi için kullanılmak üzere yaklaşık 9 bin 400 lira değerinde hayvan mikroçip okuyucusu alımı yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

        - Eflani'de çıkan baca yangını söndürüldü

        Eflani ilçesinde çıkan baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çengeller köyünde Ayfer Özdemir'e ait 2 katlı evin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çatıya sıçramadan söndürdü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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