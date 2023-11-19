Karabük'te taşımalı eğitime kar engeli Karabük'ün Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Karabük'ün Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.