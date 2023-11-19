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        Karabük'te taşımalı eğitime kar engeli

        Karabük'ün Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 21:22 Güncelleme: 19.11.2023 - 21:22
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        Karabük'te taşımalı eğitime kar engeli
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        Karabük'ün Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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