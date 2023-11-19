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        Karabük'te yolda mahsur kalan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde hasta almaya giderken yolda mahsur kalan ambulans, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 21:36 Güncelleme: 19.11.2023 - 22:00
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        Karabük'te yolda mahsur kalan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde hasta almaya giderken yolda mahsur kalan ambulans, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Bakırcılar köyü Kaykıoğlu Mahallesi'nde bir hastayı almaya giden ambulans, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.

        112 Acil Sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, ambulansı bulunduğu yerden kurtardı.

        Daha sonra mahalleden hastayı alan ambulans, Eflani İlçe Entegre Hastanesi'ne getirdi.

        Galeri
        Galeri

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