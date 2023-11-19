Karabük'te ekiplerin karla mücadele mesaisi başladı

Karabük İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele mesaisi başladı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin, ulaşıma kapanan Soğucak, Bağlıca, Bakırcılar ve Ovaçalış köy grup yollarını çalışmaların ardından ulaşıma açtığı belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin şu anda yüksek kesimlerde devam eden kar yağışında ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için hazırda beklediği bildirildi.