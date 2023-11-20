Karabük'ten kısa kısa

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Karabük Valisi Mustafa Yavuz'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, "hayırlı olsun" ziyareti kapsamında Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Kurtoğlu ve Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin'i kabul etti.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yavuz, ziyareti için Kurtoğlu ve Ertekin'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

- Karabük'te "Dünya Çocuk Hakları Günü" etkinliği

Karabük Çocuk Hakları İl Komitesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında savaşlarda yaşanan çocuk ölümlerine dikkati çekmek için basın açıklaması yaptı.

Hürriyet Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'ndeki etkinliğe komite üyesi çocuklar katıldı. Çocuklar, "Artık Yeter! Savaşlar Olmasın Çocuklar Ölmesin" pankartı ile "Savaşın İçinde Çocuk Var", "Çocuklar İçin Savaşı Durdurun" ve "Savaşın Kaybedeni Çocuklar" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Çocuk Hakları İl Komitesi Erkek Temsilcisi Muhammed Erkam Düğencioğlu, Etiyopya, Yemen, Nijerya, Afganistan, Suriye, Ukrayna ve son olarak da Filistin'de savaş sebebiyle çocukların yaşamlarını yitirdiğini, hayatta kalan çocukların ise birçok olumsuzlukla yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

UNİCEF'e göre ekimden bu yana Filistin'de 4600'den fazla çocuğun katledildiğini aktaran Düğencioğlu, 9 bin çocuğun yaralandığını ve sayısız çocuğun ebeveynsiz kaldığını ifade etti.

Düğencioğlu, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti çocukları olarak inancımızdan ve şanlı mazimizden aldığımız güç ve cesaretle, bugün çocukların yaşadığı bu utanç tablosunu asla unutmayacak ve tüm dünyada, bütün çocukların, hiçbir ayrım gözetmeksizin haklarının tamamını gerçekten kullanmalarını sağlayacak zemini inşa edeceğiz. Bunun için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından kentteki alışveriş merkezinde fotoğraf sergisi düzenlendi. Etkinliklere, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu ve çocuklar katıldı.

- Safranbolu'da çocuk şenliği düzenlendi

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocuk şenliği yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların ara tatillerini verimli geçirmeleri adına Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde şenlik organize edildi. Yaklaşık 5 gün boyunca devam eden şenliklerde birbirinden farklı etkinlikler düzenlendi.

Şenlik kapsamında Kral Şakir'in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu ve çocuk kitaplarının ünlü yazarlarının düzenlediği imza günleri, atölye çalışmaları, miras oyunları, seminerler, söyleşiler, masal dinletileri, tiyatrolar, sahne şovları ve konserler yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Elif Köse, ara tatile giren çocukların gülerken bilgilenebileceği dolu dolu 5 gün geçirdiğini aktardı.

- Yenice'de coğrafi işaretli ıhlamur balı tanıtıldı

"Cumhuriyetimizin 100. Yılında Yüz Etkinlikle Buluşuyoruz" faaliyetleri kapsamında coğrafi işaret alan Yenice ıhlamur balının tanıtıldı.

Yenice Ihlamur Teras'ta düzenlenen etkinlikte ana arı yetiştiriciliği kursu ve 13. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi de düzenlendi.