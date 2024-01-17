25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 30 Mayıs-2 Haziran'da düzenlenecek

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" bu yıl 30 Mayıs-2 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 25'incisi düzenlenecek Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali için ilk toplantı yapıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı ve Komite Başkanı Elif Köse başkanlığında Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak bir önceki festival değerlendirildi.

Daha sonra 25'inci kez sanatseverlere kapılarını açacak festivalin tarihi ile icra kurulu belirlendi.

Toplantıda, festivalin 30 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde yapılmasına karar verildi.