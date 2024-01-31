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        Karabük'te polisin çalışmasıyla vatandaşın 640 bin lira dolandırılması önlendi

        Karabük'te, telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüphelilerin dolandırıcılık girişimi emniyet ekiplerinin titiz çalışması sayesinde engellendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 13:36 Güncelleme: 31.01.2024 - 13:36
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        Karabük'te polisin çalışmasıyla vatandaşın 640 bin lira dolandırılması önlendi
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        Karabük'te, telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüphelilerin dolandırıcılık girişimi emniyet ekiplerinin titiz çalışması sayesinde engellendi.

        Alınan bilgiye göre, H.M'ye telefonda kendini polis olarak tanıtan zanlı, kimliğinin kopyalandığı ve suç örgütlerinin eline geçtiğini belirterek, elindeki altınları bozdurup banka hesabına göndermesini istedi.

        Bunun üzerine kuyumcuya giden H.M, 640 bin lira değerindeki cumhuriyet altınları ve bileziklerini bozdurdu.

        İstihbari çalışmalar sonucu H.M'nin dolandırılmak üzere olduğunu tespit eden polis ekipleri de il merkezinde faaliyet gösteren bankalar, kuyumcular ve ATM'lerde tedbirlerini aldı.

        H.M'nin altınlarını paraya çevirdiğini belirleyen polis, kuyumcuya giderek vatandaşın dolandırılmasını son anda engelledi.

        Dolandırıcılar ve yöntemleri konusunda bilgilendirilen H.M, polis ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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