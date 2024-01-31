Karabük'te doğal gaz borusu patladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı.

Bağlarbaşı Mahallesi Badem Sokak'ta Safranbolu Belediyesi ekipleri, yağmur suyu drenaj hattı için çalışma yaptıkları sırada doğal gaz borusu patladı.

Patlamanın etkisiyle borunun alev alması sonucu yüzünde hafif derece yanık oluşan işçi ayakta tedavi edildi. Alevler nedeniyle bir garaja sarılı çadır da zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve KARGAZ ekipleri sevk edildi.

Gazın kesilmesiyle yangın söndü. Mahalleye yeniden doğal gaz verilmesi için çalışma başlatıldı.

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