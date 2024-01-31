Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te doğal gaz borusu patladı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 12:36 Güncelleme: 31.01.2024 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te doğal gaz borusu patladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı.

        Bağlarbaşı Mahallesi Badem Sokak'ta Safranbolu Belediyesi ekipleri, yağmur suyu drenaj hattı için çalışma yaptıkları sırada doğal gaz borusu patladı.

        Patlamanın etkisiyle borunun alev alması sonucu yüzünde hafif derece yanık oluşan işçi ayakta tedavi edildi. Alevler nedeniyle bir garaja sarılı çadır da zarar gördü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve KARGAZ ekipleri sevk edildi.

        Gazın kesilmesiyle yangın söndü. Mahalleye yeniden doğal gaz verilmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        Yağmurun başkentinden dünyanın en kurak yerine bilim seferi
        Yağmurun başkentinden dünyanın en kurak yerine bilim seferi
        Litrelerce sülfonik asit dereye döküldü, acil durum ilan edildi!
        Litrelerce sülfonik asit dereye döküldü, acil durum ilan edildi!
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        530 milyon liralık lüks araçta sahte fatura usulsüzlüğü
        530 milyon liralık lüks araçta sahte fatura usulsüzlüğü
        Turizm gelirlerinde rekor
        Turizm gelirlerinde rekor
        Ardahan'da dondurucu soğukta araçlar çalışmadı!
        Ardahan'da dondurucu soğukta araçlar çalışmadı!
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        Ombudsman’dan askerlik borçlanması kararı
        Ombudsman’dan askerlik borçlanması kararı
        Tam kış! Kar, sağanak ve fırtına...
        Tam kış! Kar, sağanak ve fırtına...
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Senato'dan Fed'e faiz indirimi çağrısı
        Senato'dan Fed'e faiz indirimi çağrısı
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Enflasyonu nasıl yeneriz?

        Benzer Haberler

        Toprak kaymasında çocuk parkı ve istinat duvarı zarar gördü
        Toprak kaymasında çocuk parkı ve istinat duvarı zarar gördü
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Safranbolu'da karla kaplanan orman havadan görüntülendi
        Safranbolu'da karla kaplanan orman havadan görüntülendi
        Karabük'te bir kişi dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu
        Karabük'te bir kişi dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu
        Başkent EDAŞ, Karabük´te enerji nakil hattını yeniledi 
        Başkent EDAŞ, Karabük´te enerji nakil hattını yeniledi 