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        Eflani'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Karabük'ün Eflani ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 13:57 Güncelleme: 31.01.2024 - 14:02
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        Eflani'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Eflani Belediyesi karla mücadele ekipleri, beyaza bürünen ilçede vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için kar küreme çalışması başlattı.

        Belediye ekipleri, caddelerde biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıdı.

        Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, ilçede hafta sonu kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

        Ekiplerin, caddelerde biriken karları toplayarak dereye boşalttığını vurgulayan Ertuğrul, "Bize düşen, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran çalışmayı yapmak." ifadesini kullandı.

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