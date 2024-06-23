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        Karabük'te yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundaki 5 tıra ceza

        Karabük'te yolu trafiğe kapatan ve korna çalarak çevreyi rahatsız eden düğün konvoyundaki 5 tırın sahibine 10 bin 350 lira trafik cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 01:12 Güncelleme: 23.06.2024 - 01:12
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        Karabük'te yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundaki 5 tıra ceza
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        Karabük'te yolu trafiğe kapatan ve korna çalarak çevreyi rahatsız eden düğün konvoyundaki 5 tırın sahibine 10 bin 350 lira trafik cezası uygulandı.

        Beşbinevler Şahintepesi mevkisinde tırların düğün konvoyunda korna çalarak çevreyi rahatsız ettiğinin bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

        Ekipler, bahse konu 5 tırı tespit etti.

        Tır sürücülerine yolu kapattıkları ve korna çalarak çevreyi rahatsız ettikleri gerekçesiyle Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 10 bin 350 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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