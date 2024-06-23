Karabük'te yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundaki 5 tıra ceza

Karabük'te yolu trafiğe kapatan ve korna çalarak çevreyi rahatsız eden düğün konvoyundaki 5 tırın sahibine 10 bin 350 lira trafik cezası uygulandı.

Beşbinevler Şahintepesi mevkisinde tırların düğün konvoyunda korna çalarak çevreyi rahatsız ettiğinin bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Ekipler, bahse konu 5 tırı tespit etti.

Tır sürücülerine yolu kapattıkları ve korna çalarak çevreyi rahatsız ettikleri gerekçesiyle Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 10 bin 350 lira ceza kesildi.