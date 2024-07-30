Baklabostan Tabiat Parkı ziyaretçilerini ağırlıyor

Kazdağı köknarı, karaçam, meşe, doğu kayını gibi ağaç türleriyle kızılcık ve kuşburnu gibi maki bitkilerinin yer aldığı Baklabostan, fotoğraf tutkunlarından da ilgi görüyor.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve 7 yıl önce tabiat parkı olarak ilan edilen Baklabostan'a gelenler, eşsiz güzelliğin tadını çıkarıyor.

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