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        Baklabostan Tabiat Parkı ziyaretçilerini ağırlıyor

        Karabük'teki Baklabostan Tabiat Parkı, şelalesi, orman denizi ve doğal bitki örtüsüyle tatilcilerin ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 10:53 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:53
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        Baklabostan Tabiat Parkı ziyaretçilerini ağırlıyor
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        Karabük'teki Baklabostan Tabiat Parkı, şelalesi, orman denizi ve doğal bitki örtüsüyle tatilcilerin ilgisini çekiyor.

        Kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve 7 yıl önce tabiat parkı olarak ilan edilen Baklabostan'a gelenler, eşsiz güzelliğin tadını çıkarıyor.

        Kazdağı köknarı, karaçam, meşe, doğu kayını gibi ağaç türleriyle kızılcık ve kuşburnu gibi maki bitkilerinin yer aldığı Baklabostan, fotoğraf tutkunlarından da ilgi görüyor.

        Bozulmamış tabiatıyla dikkati çeken 37 hektar alana sahip olan tabiat parkı, Baklabostan Deresi üzerinde yer alan yaklaşık 20 metrelik şelalesiyle insanları izlerken dinlendiriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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