Karabük merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin cezaevinde, 4'ünün ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İstanbul, Sakarya ve Kırşehir'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

10 ay süren teknik takip sonucunda 12 şüphelinin, elde ettikleri suç gelirlerinin bir kısmını kurdukları paravan şirketler üzerinden şahsi hesaplara, buradan da kripto varlık cüzdanlarına, bir kısmını ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan şirketlere aktardıkları belirlendi.

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