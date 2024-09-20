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        Karabük merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 21:17 Güncelleme: 20.09.2024 - 21:17
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        Karabük merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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        Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan şüphelilerin, borsada yatırım yaparak yüksek kazanç elde etme vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

        10 ay süren teknik takip sonucunda 12 şüphelinin, elde ettikleri suç gelirlerinin bir kısmını kurdukları paravan şirketler üzerinden şahsi hesaplara, buradan da kripto varlık cüzdanlarına, bir kısmını ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan şirketlere aktardıkları belirlendi.

        Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İstanbul, Sakarya ve Kırşehir'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, daha sonra Karabük Adliyesine sevk edildi.

        Zanlılardan 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin cezaevinde, 4'ünün ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

        Zanlıların 29 ilde yaşanan 41 olayda, vatandaşları yaklaşık 1 milyon dolar dolandırdığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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