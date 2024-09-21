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        İÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın acı günü

        İstanbul Üniversitesi (İÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın vefat eden annesi Elif Karataş, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 14:13 Güncelleme: 21.09.2024 - 14:13
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        İÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın acı günü
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        İstanbul Üniversitesi (İÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın vefat eden annesi Elif Karataş, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

        Karataş'ın cenazesi, yakınları tarafından 100. Yıl Mahallesi Yeni Camisi'ne getirildi.

        Mustafa Karataş, burada taziyeleri kabul etti.

        Karataş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Karabük köyü mezarlığında defnedildi.

        Cenaze törenine, Vali Mustafa Yavuz, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, eski AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, KARDEMİR Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ceylan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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