Karabük'te yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Bölgede varlığı bilinen karaca, tilki, ayı ve domuz gibi hayvanlar, yaklaşık 1 ay boyunca kayda alındı.

Doğasever Sedat Ünal tarafından yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla Hacıağaç köyündeki ormanlık alana fotokapan yerleştirildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde kurulan fotokapanla karaca, tilki, ayı ve domuz gibi yabani hayvanların görüntüleri kaydedildi.

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