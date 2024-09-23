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        Karabük'te yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

        Karabük'ün Eflani ilçesinde kurulan fotokapanla karaca, tilki, ayı ve domuz gibi yabani hayvanların görüntüleri kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 10:19 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:19
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        Karabük'te yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde kurulan fotokapanla karaca, tilki, ayı ve domuz gibi yabani hayvanların görüntüleri kaydedildi.

        Doğasever Sedat Ünal tarafından yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla Hacıağaç köyündeki ormanlık alana fotokapan yerleştirildi.

        Bölgede varlığı bilinen karaca, tilki, ayı ve domuz gibi hayvanlar, yaklaşık 1 ay boyunca kayda alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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