Karabük'te ağabeyinin eşini silahla öldüren kişi intihar etti

Sağlık ekipleri, iki kişinin de öldüğünü belirledi.

Ortakcı, daha sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Alpagut köyü Hıdırlı Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Ortakcı (80), henüz bilinmeyen nedenle evinde ağabeyinin eşi Gülsiye Ortakcı'yı (72) silahla vurdu.

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