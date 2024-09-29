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        Karabük'te ağabeyinin eşini silahla öldüren kişi intihar etti

        Karabük'ün Eflani ilçesinde, ağabeyinin eşini silahla öldüren kişi intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 20:47 Güncelleme: 29.09.2024 - 20:55
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        Karabük'te ağabeyinin eşini silahla öldüren kişi intihar etti
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde, ağabeyinin eşini silahla öldüren kişi intihar etti.

        Alpagut köyü Hıdırlı Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Ortakcı (80), henüz bilinmeyen nedenle evinde ağabeyinin eşi Gülsiye Ortakcı'yı (72) silahla vurdu.

        Ortakcı, daha sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, iki kişinin de öldüğünü belirledi.

        Cenazeler, incelemenin ardından Eflani İlçe Entegre Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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