Karabük'te yılın ahisi, kalfası ve çırağı aynı atölyeden

ORHAN KUZU - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yılın ahisi, kalfası ve çırağı, 228 yıllık tarihi Demirciler Çarşısı'ndaki 25 metrekare atölyelerinde mesleklerini icra ediyor.

"Yılın Ahisi" seçilen Muhsin Ünal, "Yılın Kalfası" ödülüne layık görülen yeğeni Cihan Ünal ve "Yılın Çırağı" 15 yaşındaki Fatih Öncü ile Osmanlı padişahlarından 3. Selim'in sadrazamı İzzet Mehmet Paşa tarafından 1796'da yaptırılan tarihi Demirciler Çarşısı'nda demire şekil veriyor.

Akçasu Deresi'nin iki yakasına kurulu Demirciler Çarşısı'ndaki aynı atölyede çalışan demirciler, ısısı 700 dereceye ulaşan ocakta demir döverek ter döküyor.

Ünal, işlerini en güzel şekilde yapmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Örneğin balta yaptım kırıldı, onu da müşteriden alıp yeniliyoruz. Düzgün olmazsan esnaflık olmaz. Dükkandaki her şeyi biz yapıyoruz. Şu an eskiden yaptığımız işlerin birçoğunu yapmıyoruz. Örneğin soba satamaz olduk. Kapı aksesuarlarını restore edilen binalara veriyoruz." dedi.

Şimdiye kadar 6 çırak yetiştirdiğini anlatan Ünal, "Dükkan açmalarına yardımcı oldum. Neyi güzel yaparsan karşılığını görüyorsun. İyi niyetle yapılan işlerin geri dönüşü güzel oluyor. Yılın ahisi seçildik. Çok memnun oldum. Sanırım yaptığımız işler takdir gördüğü için seçildik. Şükür diyoruz." diye konuştu.

Atalardan, dedelerden gördükleri şekilde zanaatlarını yaptıklarına değinen Ünal, "Babam, amcam ve kardeşlerim olmak üzere bu işi hala devam ettiriyoruz. Kapı tokmakları yapıyoruz. Özel siparişleri de yapıyoruz. Yılın kalfası seçildiğim için çok mutlu oldum. Bizi seçen kişilere çok teşekkür ediyoruz. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Ünal, demirciliğin dedesi, babası ve amcasının mesleği olduğu için çocukluğundan beri bu işin içinde olduğunda bahsederek, "Burası 25 metrekare bir dükkan. Amcam ve babamla çalışıyoruz. Buradan daha önce çıraklar, kalfalar ve ustalar yetişmiş. Biz de aynı şekilde yetişiyoruz. Günümüzde de burada yetişen çıraklar var. Dükkan 1978'de açıldı." ifadesini kullandı.