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        Karabük'te yılın ahisi, kalfası ve çırağı aynı atölyeden

        ORHAN KUZU - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yılın ahisi, kalfası ve çırağı, 228 yıllık tarihi Demirciler Çarşısı'ndaki 25 metrekare atölyelerinde mesleklerini icra ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:05 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:05
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        Karabük'te yılın ahisi, kalfası ve çırağı aynı atölyeden
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        ORHAN KUZU - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yılın ahisi, kalfası ve çırağı, 228 yıllık tarihi Demirciler Çarşısı'ndaki 25 metrekare atölyelerinde mesleklerini icra ediyor.

        "Yılın Ahisi" seçilen Muhsin Ünal, "Yılın Kalfası" ödülüne layık görülen yeğeni Cihan Ünal ve "Yılın Çırağı" 15 yaşındaki Fatih Öncü ile Osmanlı padişahlarından 3. Selim'in sadrazamı İzzet Mehmet Paşa tarafından 1796'da yaptırılan tarihi Demirciler Çarşısı'nda demire şekil veriyor.

        Akçasu Deresi'nin iki yakasına kurulu Demirciler Çarşısı'ndaki aynı atölyede çalışan demirciler, ısısı 700 dereceye ulaşan ocakta demir döverek ter döküyor.

        - "Yaptığımız işler takdir gördüğü için yılın ahisi seçildik"

        Mesleğe 52 yıl önce çıraklıkla başlayan 65 yaşındaki demirci ustası Muhsin Ünal, AA muhabirine, 5 yıl çıraklık yaptığını ve çıraklığın ardından dükkan açtığını söyledi.

        Ünal, işlerini en güzel şekilde yapmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Örneğin balta yaptım kırıldı, onu da müşteriden alıp yeniliyoruz. Düzgün olmazsan esnaflık olmaz. Dükkandaki her şeyi biz yapıyoruz. Şu an eskiden yaptığımız işlerin birçoğunu yapmıyoruz. Örneğin soba satamaz olduk. Kapı aksesuarlarını restore edilen binalara veriyoruz." dedi.

        Şimdiye kadar 6 çırak yetiştirdiğini anlatan Ünal, "Dükkan açmalarına yardımcı oldum. Neyi güzel yaparsan karşılığını görüyorsun. İyi niyetle yapılan işlerin geri dönüşü güzel oluyor. Yılın ahisi seçildik. Çok memnun oldum. Sanırım yaptığımız işler takdir gördüğü için seçildik. Şükür diyoruz." diye konuştu.

        - "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz"

        "Yılın Kalfası" 28 yaşındaki Cihan Ünal da Safranbolu'da Osmanlı kilitçiliği üzerine çalıştıklarını anlattı.

        Atalardan, dedelerden gördükleri şekilde zanaatlarını yaptıklarına değinen Ünal, "Babam, amcam ve kardeşlerim olmak üzere bu işi hala devam ettiriyoruz. Kapı tokmakları yapıyoruz. Özel siparişleri de yapıyoruz. Yılın kalfası seçildiğim için çok mutlu oldum. Bizi seçen kişilere çok teşekkür ediyoruz. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

        Ünal, demirciliğin dedesi, babası ve amcasının mesleği olduğu için çocukluğundan beri bu işin içinde olduğunda bahsederek, "Burası 25 metrekare bir dükkan. Amcam ve babamla çalışıyoruz. Buradan daha önce çıraklar, kalfalar ve ustalar yetişmiş. Biz de aynı şekilde yetişiyoruz. Günümüzde de burada yetişen çıraklar var. Dükkan 1978'de açıldı." ifadesini kullandı.

        - "Burada işi öğreniyorum. Kaynak yapıyorum, demir dövüyorum"

        "Yılın Çırağı" 15 yaşındaki Fatih Öncü ise Safranbolu'da Ahilikle ilgili proje kapsamında 1 yıldır demir atölyesinde çıraklık yaptığını söyledi.

        Öncü, Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 10. sınıf öğrencisi olduğunu ve atölyede stajını yaptığını belirtti.

        "Yılın Çırağı" seçildiğini hatırlatan Öncü, "Ailemi gururlandırdığım için çok mutluyum. Burada işi öğreniyorum. Kaynak yapıyorum, demir dövüyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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