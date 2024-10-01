Karabük'te trafiği tehlikeye düşüren 51 sürücüye 36 bin 6 lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesaplarından Karabük-Safranbolu kara yolu, Kayabaşı Köprüsü üzeri ve 75. Yıl Kavşağı'nda araçların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde ilerlediği görüntülerinin paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

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