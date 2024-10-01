Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te trafiği tehlikeye düşüren 51 sürücüye 36 bin 6 lira ceza

        Karabük'te trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 51 sürücüye 36 bin 6 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 20:32 Güncelleme: 01.10.2024 - 20:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te trafiği tehlikeye düşüren 51 sürücüye 36 bin 6 lira ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 51 sürücüye 36 bin 6 lira para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesaplarından Karabük-Safranbolu kara yolu, Kayabaşı Köprüsü üzeri ve 75. Yıl Kavşağı'nda araçların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde ilerlediği görüntülerinin paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

        Ekipler, tespit edilen 51 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu gereğince toplam 36 bin 6 lira cezai işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        DEM Parti ile tokalaşma
        DEM Parti ile tokalaşma
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi!
        Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi!
        "Makama saygıdan kalktık, bundan sonra da olacak"
        "Makama saygıdan kalktık, bundan sonra da olacak"
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        1 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        1 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        Sır perdesi aralanacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarında polis nöbeti
        Sır perdesi aralanacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarında polis nöbeti
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattında
        Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattında
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak

        Benzer Haberler

        Karabük'te yılın ahisi, kalfası ve çırağı aynı atölyeden
        Karabük'te yılın ahisi, kalfası ve çırağı aynı atölyeden
        Karabük'teki üç trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Karabük'teki üç trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Karabük'te kazaya giden AFAD aracı devrildi, 2 görevli yaralandı
        Karabük'te kazaya giden AFAD aracı devrildi, 2 görevli yaralandı
        Lisans ve ön lisansta 5 mezuniyeti olan emekli, altıncı kez üniversite sıra...
        Lisans ve ön lisansta 5 mezuniyeti olan emekli, altıncı kez üniversite sıra...
        AK Parti'den Eflani'de "vefa" programı
        AK Parti'den Eflani'de "vefa" programı
        Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı