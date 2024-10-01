Karabük'te trafiği tehlikeye düşüren 51 sürücüye 36 bin 6 lira ceza
Karabük'te trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 51 sürücüye 36 bin 6 lira para cezası kesildi.
Karabük'te trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 51 sürücüye 36 bin 6 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesaplarından Karabük-Safranbolu kara yolu, Kayabaşı Köprüsü üzeri ve 75. Yıl Kavşağı'nda araçların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde ilerlediği görüntülerinin paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.
Ekipler, tespit edilen 51 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu gereğince toplam 36 bin 6 lira cezai işlem uyguladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.