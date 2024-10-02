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        Karabük'te yaşlılar gastronomi öğrencileriyle yemek ve çikolata yaptı

        Karabük'te yaşlı bireyler, "Kuşaklar Arası Lezzet Paylaşımı" etkinliğinde gastronomi öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 16:33 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:45
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        Karabük'te yaşlılar gastronomi öğrencileriyle yemek ve çikolata yaptı
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        Karabük'te yaşlı bireyler, "Kuşaklar Arası Lezzet Paylaşımı" etkinliğinde gastronomi öğrencileriyle bir araya geldi.

        Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, nesiller arasında bağ kurulması amacıyla Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile belediye işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Kurgusal Mutfak Atölyesi'nde gerçekleştirildi.

        Belediyenin Aktif Yaş Alma Merkezi üyeleri, etkinlik kapsamında öğrencilerle "Piliç Topkapı" yemeği ve butik çikolata yaptı. Gençlerle iki kişilik grup halinde yarışma da yapan yaşlılar, eğlenceli vakit geçirdi.

        Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, etkinliğe gelerek katılımcılarla sohbet etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yılmaz, misafirlerle Dünya Yaşlılar Günü'nde keyifli etkinlik yaptıklarını belirtti.

        Aktif Yaş Alma Merkezi'nde görev yapan gerontolog Birtan Kıcırdar da üyelerinin gençlerle sadece sofrada değil, anılarda, geçmiş deneyimlerde buluştuğunu kaydetti.

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