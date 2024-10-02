Karabük'te yaşlılar gastronomi öğrencileriyle yemek ve çikolata yaptı

Karabük'te yaşlı bireyler, "Kuşaklar Arası Lezzet Paylaşımı" etkinliğinde gastronomi öğrencileriyle bir araya geldi.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, nesiller arasında bağ kurulması amacıyla Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile belediye işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Kurgusal Mutfak Atölyesi'nde gerçekleştirildi.

Belediyenin Aktif Yaş Alma Merkezi üyeleri, etkinlik kapsamında öğrencilerle "Piliç Topkapı" yemeği ve butik çikolata yaptı. Gençlerle iki kişilik grup halinde yarışma da yapan yaşlılar, eğlenceli vakit geçirdi.