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        Karabük'te 2 kaçak avcıya para cezası uygulandı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde kaçak avcılık yapan 2 kişiye, idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 12:28 Güncelleme: 08.10.2024 - 12:49
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        Karabük'te 2 kaçak avcıya para cezası uygulandı
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde kaçak avcılık yapan 2 kişiye, idari para cezası kesildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda koruma ve denetim faaliyetlerini sürdürüyor.

        Ekipler, kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 2 kişiye 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanunu"na muhalefetten idari para cezası uyguladı.

        Kaçak avcılıkta kullanılan 2 tüfek ise muhafaza altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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