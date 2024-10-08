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        Karabük'te 2. Gelecek Okuryazarlığı ve Stratejik Öngörü Konferansı düzenlendi

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından "2. Gelecek Okuryazarlığı ve Stratejik Öngörü Konferansı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 13:28 Güncelleme: 08.10.2024 - 13:44
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        Karabük'te 2. Gelecek Okuryazarlığı ve Stratejik Öngörü Konferansı düzenlendi
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        Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından "2. Gelecek Okuryazarlığı ve Stratejik Öngörü Konferansı" gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, konferansın ilk bölümü olan "Şirket Yönetiminin Geleceği" çalıştayı, KBÜ Kamil Güleç Merkez Kütüphanesi Fuaye Salonu'nda düzenlendi.

        Programda, şirket yönetiminde geleceğe yönelik çözüm önerileri sunuldu.

        Çalıştaya, Karabük Üniversitesi rektör yardımcıları Prof. Dr. Elif Çepni, Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Nihat Yılmaz, Perugia Üniversitesi CHAOS Bilimsel Direktörü Prof. Dr. Piero Dominici, UNESCO Gelecek Okuryazarlığı eski başkanı Witwatersrand Üniversitesi Yönetişim Okulu Misafir Öğretim Üyesi Dr. Riel Miller, akademik ve idari personel ile davetliler katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektör Yardımcısı ve UNESCO Kürsü Başkanı Prof. Dr. Elif Çepni, çalıştayda gelecekte şirketlerin nasıl yönetileceği konusunda beyin fırtınası yaptıklarını belirtti.

        Çalıştayda değişik alanlarda çalışan hocalar, yöneticiler, rektör yardımcıları ve öğrencilerin katıldığını bildiren Çepni, "2050'de şirket yönetimi dünyada nasıl olabilir, önce bunu tartıştık. Sonra da istenen şirket yönetimi bugün nasıl olmalı, onu tartışacağız." ifadelerini kullandı.

        Program, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen ikinci bölümle sona erdi.

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