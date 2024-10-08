Karabük'te "İl Afet Risk Azaltma Planı" toplantısı düzenlendi

Karabük Valiliği tarafından "İl Afet Risk Azaltma Planı" (İRAP) toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Mustafa Yavuz, Türkiye'nin ve bölgenin, bulunduğu coğrafya nedeniyle birçok afet riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Yavuz, deprem, sel, taşkın ve heyelanların toplumu derinden etkilediğini vurgulayarak, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının, devlet ve tüm kurumların en öncelikli görevleri arasında olduğunu kaydetti.

Karabük İRAP'ın afet risklerini minimize etmek amacıyla kapsamlı bir yol haritası sunduğunu aktaran Yavuz, plan kapsamında afet türlerine yönelik 113 eylemin belirlendiğini anlattı.

Afetlerin etkilerinin en aza indirilmesi için somut adımlar atıldığını bildiren Yavuz, "Karabük İl Afet Risk Azaltma Planı'nın hayata geçirilmesi, afetlerle mücadele eden kaynaklarımızı, en etkin şekilde kullanmamızı ve olası tehlikeler karşısında güçlü bir duruş sergilememizi sağlamaktadır." dedi.

Planının detaylarını paylaşan Yavuz, "2024 itibariyle bu eylemlerden yüzde 76'sı tamamlanmış, kırmızı eylemler olarak adlandırdığımız yüksek öncelikli eylemlerin ise yüzde 78'i başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu oranlar, Karabük'ün afetlere karşı hazırlıklı hale getirilmesinde kaydettiğimiz önemli mesafeyi gözler önüne sermekte olup, daha alınması gereken yolumuz bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.