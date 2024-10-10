Karabük'te dolandırıcılık girişimi polisin dikkati sayesinde önlendi

Karabük'te telefonda kendisini polis olarak tanıtan zanlıların hesabına yaklaşık 1 milyon lira yatırmak isteyen vatandaş, polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

İl merkezinde bir kişinin telefonla dolandırıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü güven timleri, bankalar, kuyumcular ve ATM'leri inceledi.

Bir banka şubesinde M.E'nin durumundan şüphelenen ekipler, yapılan işlemleri takip etti.

Ekipler, M.E'nin banka hesabındaki 320 bin lira ve 2 bin 300 dolar ile 600 bin lira kredi kullanarak dolandırıcıların hesabına yatırmak üzere olduğu sırada olaya müdahale etti.