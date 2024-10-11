Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Karabük Valiliğini ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Çardakcı, Vali Mustafa Yavuz ile makamında görüştü.

Valilik şeref defterini imzalayan Çardakcı, daha sonra Valilik makamına geçti.

Karabük'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Çardakcı, jandarma teşkilatının ildeki faaliyetleri hakkında Yavuz ile görüş alışverişinde bulundu.

Orgeneral Çardakcı'yı Karabük'te ve Valilikte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Yavuz da "Saygıdeğer komutanımızın nezdinde tüm teşkilat mensupları ve Mehmetçiklerimize görevlerinde üstün başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.