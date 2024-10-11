Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Karabük Valiliğini ziyaret etti

        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Karabük Valiliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 21:17 Güncelleme: 11.10.2024 - 21:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Karabük Valiliğini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Karabük Valiliğini ziyaret etti.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Çardakcı, Vali Mustafa Yavuz ile makamında görüştü.

        Valilik şeref defterini imzalayan Çardakcı, daha sonra Valilik makamına geçti.

        Karabük'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Çardakcı, jandarma teşkilatının ildeki faaliyetleri hakkında Yavuz ile görüş alışverişinde bulundu.

        Orgeneral Çardakcı'yı Karabük'te ve Valilikte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Yavuz da "Saygıdeğer komutanımızın nezdinde tüm teşkilat mensupları ve Mehmetçiklerimize görevlerinde üstün başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

        Ziyarete, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Sinan İbrahimoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yavuz Hüsam yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul’a yağmur geliyor
        İstanbul’a yağmur geliyor
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Yasin Özcan, Yamal ve Endrick ile yarışıyor!
        Yasin Özcan, Yamal ve Endrick ile yarışıyor!
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!

        Benzer Haberler

        Karabük'te yalnız yaşayan 86 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        Karabük'te yalnız yaşayan 86 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        Karabük'te "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı
        Karabük'te "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı
        Karabük'te ters yönde ilerleyen ve tehlikeli taşımacılık yapan otomobillere...
        Karabük'te ters yönde ilerleyen ve tehlikeli taşımacılık yapan otomobillere...
        Karabük'te dolandırıcılık girişimi polisin dikkati sayesinde önlendi
        Karabük'te dolandırıcılık girişimi polisin dikkati sayesinde önlendi
        Karabük'te kafasına demir çarpan işçi hastaneye kaldırıldı
        Karabük'te kafasına demir çarpan işçi hastaneye kaldırıldı
        Karabük'te kaybolan alzaymır hastası ölü bulundu
        Karabük'te kaybolan alzaymır hastası ölü bulundu