Karabük'te inşaat işçisi banyoda ölü bulundu

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen işçinin cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Kale köyündeki villa inşaatında işçi olarak çalışan Ali Arıkboğa (52), arkadaşları tarafından şantiyenin banyo bölümünde hareketsiz şekilde bulundu.

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