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        Karabük'te inşaat işçisi banyoda ölü bulundu

        Karabük'te inşaat işçisi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 20:28 Güncelleme: 12.10.2024 - 20:36
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        Karabük'te inşaat işçisi banyoda ölü bulundu
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        Karabük'te inşaat işçisi ölü bulundu.

        Merkeze bağlı Kale köyündeki villa inşaatında işçi olarak çalışan Ali Arıkboğa (52), arkadaşları tarafından şantiyenin banyo bölümünde hareketsiz şekilde bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arıkboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen işçinin cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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