KBÜ'de "Siber Vatan 2025 Programı" kapsamında eğitimler düzenlenecek

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ), "Siber Vatan 2025 Programı" kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ genç nesillerin siber güvenlik alanında uzmanlaşması için çeşitli eğitim programları ve sertifikalı kurslar düzenleyecek.

Mühendislik Fakültesi'ndeki Bilgisayar Mühendisliği bölümü başta olmak üzere birçok farklı bölüm, siber güvenlik odaklı derslerle müfredatını genişleterek öğrencilere bu alanda uzmanlaşma imkanı sunacak.