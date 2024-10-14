KBÜ'de "Siber Vatan 2025 Programı" kapsamında eğitimler düzenlenecek
Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ), "Siber Vatan 2025 Programı" kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler gerçekleştirilecek.
Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ), "Siber Vatan 2025 Programı" kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler gerçekleştirilecek.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ genç nesillerin siber güvenlik alanında uzmanlaşması için çeşitli eğitim programları ve sertifikalı kurslar düzenleyecek.
Mühendislik Fakültesi'ndeki Bilgisayar Mühendisliği bölümü başta olmak üzere birçok farklı bölüm, siber güvenlik odaklı derslerle müfredatını genişleterek öğrencilere bu alanda uzmanlaşma imkanı sunacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Siber Vatan 2025 Programı'nın, Türkiye'nin dijital bağımsızlığını sağlama yolunda stratejik bir adım olduğunu belirterek, "Karabük Üniversitesi olarak projenin bir parçası olmak, gençlerimizi bu alanda eğitmek ve Türkiye'nin dijital savunmasına katkı sağlamak bizim için büyük bir gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.
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