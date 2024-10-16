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        Karabük Üniversitesi'nde yerli güneş paneli temizleme robotu geliştirildi

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri, güneş panellerinde kirlilikten kaynaklanan üretim kayıplarının önüne geçmek için yerli temizleme robotu üretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 19:55 Güncelleme: 16.10.2024 - 20:20
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        Karabük Üniversitesi'nde yerli güneş paneli temizleme robotu geliştirildi
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        Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri, güneş panellerinde kirlilikten kaynaklanan üretim kayıplarının önüne geçmek için yerli temizleme robotu üretti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) temiz, erişilebilir ve güvenli enerji alanında uzmanlaşan üniversite seçilen KBÜ, bu alandaki akademik çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

        Öğretim üyeleri Prof. Dr. Selim Öncü ve Doç. Dr. Mustafa Karagöz ile öğretim görevlisi Burak Çiftçi, kampüsteki çatı tipi güneş enerji santralinin PV panellerinin temizliği için yüzde 95 yerli temizleme robotu tasarlayıp üretti.

        Elektronik devresi, mekanik tasarımı, kontrol yazılımı ve imalatı akademisyenlerce gerçekleştirilen, saatte yaklaşık 170 kWp temizleme kapasitesine sahip robot, tek ya da çift fırçayla kullanılabiliyor.

        - "Kirli panellerin temizlenmesiyle üretim performansı artırılmıştır"

        Proje yürütücülerinden KBÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öncü, güneş enerji santrallerinde kullanılan PV panelleri yüzeylerinin bölge ve iklim şartlarına göre zamanla kirlendiği için belirli aralıklarla temizlenmeleri gerektiğini belirtti.

        Yılda bir hizmet alımı yoluyla yapılan temizleme işleminin, tasarladıkları yüzde 95 yerlilik oranına sahip robotla kirlilik durumuna göre daha sık yapılabileceğini vurgulayan Öncü, "Bu sayede kirlilikten kaynaklanan üretim kayıpları ve bölgesel gölgelenme nedeniyle oluşabilecek arızalar azaltılmış olacaktır." bilgisini paylaştı.

        Doç. Dr. Karagöz de temizleme robotunun, PV panellerin temizliğinde profesyonelce kullanıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Farklı tip panellerde yapılan temizleme çalışmalarında robotun 15 dereceye kadar kayma yapmadan ıslak zeminde, cam yüzeyde temizliği gerçekleştirdiğini gördük. Yaptığımız testlerde, Mühendislik Fakültesi çatısında bulunan kirli panellerin temizlenmesiyle üretim performansı artırılmıştır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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