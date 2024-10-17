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        Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:07 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:07
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        Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kent genelinde etkisini gösteren sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        İlçeye 14 kilometre mesafedeki 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'na kar yağdı.

        Orman varlığı açısından zengin olan yayla, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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