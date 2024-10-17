Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kent genelinde etkisini gösteren sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
İlçeye 14 kilometre mesafedeki 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'na kar yağdı.
Orman varlığı açısından zengin olan yayla, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.
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