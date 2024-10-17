Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Emir D. (22) idaresindeki 81 AS 849 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Kayı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki Aleyna B. (21) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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