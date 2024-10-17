Karabük'te bilim şenliği başladı

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 3 gün boyunca 127 atölyede etkinlik yapacağı şenlik kapsamında bilimsel gösteriler, 3D tasarımlar ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, sosyal ve beşeri bilime dair örnekler sunulacak.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliklerinin açılış kurdelesini kesen protokol heyeti, daha sonra standları gezerek öğretmen ve öğrencilerden projeleriyle ilgili bilgiler aldı.

Karabük Bilim ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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