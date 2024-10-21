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        Safranbolu, Rize'den gelen ziyaretçilerini ağırladı

        Rize'den gelen akademisyen ve bürokratlar, Karabük'ün Safranbolu ilçesini gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 14:58 Güncelleme: 21.10.2024 - 15:02
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        Safranbolu, Rize'den gelen ziyaretçilerini ağırladı
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        Rize'den gelen akademisyen ve bürokratlar, Karabük'ün Safranbolu ilçesini gezdi.

        Kaymakam Şaban Arda Yazıcı tarafından karşılanan grup, rehber eşliğinde Safranbolu'nun tarihi yapılarını ve doğal güzellikleriyle ünlü bölgelerini ziyaret etti.

        Grup adına konuşan İrfan Coşkun, Safranbolu'ya daha önce de geldiklerini belirtti.

        Safranbolu'nun geçerken uğranılan bir yer olmadığına işaret eden Coşkun, şunları söyledi:

        "Tarihi dokusu ve doğal güzelliklerinin gezilebilmesi için daha geniş bir zaman ayrılması gerekiyor. Şehrin güzelliklerine güzellik katan Safranbolu insanının misafirperverliğini takdire değer bulduk. Özellikle de Kaymakam Şaban Arda Yazıcı'nın, Safranbolu'yu tanıtmak için ziyaretçilere gösterdiği yakın ilgi bizi memnun etti. Daha kalabalık bir grupla tekrar Safranbolu'ya gelmek istiyoruz."

        Daha sonra Mehmet Şamlıoğlu tarafından Kaymakam Yazıcı'ya günün anısına tablo hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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