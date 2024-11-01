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        Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali'ne 1203 sağlık modeli başvurusu yapıldı

        Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde 6-7 Kasım'da düzenlenecek Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali'ne (Sağlıkfest) 1203 sağlık modeli (sağlık hizmetlerinin sunumunda yenilikçi bakış açılarını ortaya koymak adına tasarlanan sistemler) başvurusu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 20:39 Güncelleme: 01.11.2024 - 20:55
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        Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali'ne 1203 sağlık modeli başvurusu yapıldı
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        Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde 6-7 Kasım'da düzenlenecek Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali'ne (Sağlıkfest) 1203 sağlık modeli (sağlık hizmetlerinin sunumunda yenilikçi bakış açılarını ortaya koymak adına tasarlanan sistemler) başvurusu yapıldı.

        Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, AA muhabirine, Sağlıkfest'in önemli bir festival olduğunu söyledi.

        Paydaşlarla görüşmeler neticesinde böyle bir festivale ihtiyaç olduğuna, yarışmalarla toplumda proje üretme kültürünün yaygınlaşması gerektiğine kanaat getirdiklerini belirten Kırışık, "Bunun üzerine bu yarışmanın çalışmalarına başladık. Türkiye çapında lise, ön lisans ve lisans, lisans üstü ile serbest kategori dediğimiz 4 kategoride bu yarışmaları 8 başlık altında açtık. Beklentimizin çok üzerinde bir başvuru geldi. 1203 başvuru geldi. Sağlık alanı oldukça spesifik bir alan olmasına rağmen Türkiye çapında bu alana büyük ilgi duyulduğunu, bu konuda çok güzel projeler üretildiğini gözlemledik." diye konuştu.

        Kırışık, toplumda sorunlara ve ihtiyaçlara yönelik projeler üretilmesini, Türkiye'nin ihtiyaçlarının karşılanması, sorunlarının çözülmesi konusundaki duyarlılığın artmasını hedeflediklerini dile getirerek, "Bu hedefimize ulaştık. Türkiye çapında çok büyük bir katılım olduğunu gözlemliyoruz. Çok büyük bir ilgi görüyoruz. Etkinliklerimize baktığımızda tiyatrolar, stant etkinlikleri, konferanslar, seminerler, eğitimler gibi çok sayıda farklı kategoride etkinliklerle saha faaliyetlerini gerçekleştireceğiz. Bütün Türkiye'den vatandaşlarımızı, gençlerimizi, öğrencilerimizi Sağlıkfest'e katılmaya, Karabük Üniversitesine gelmeye davet ediyorum." dedi.

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