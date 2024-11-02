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        Karabük Belediyesi Jandarma Parkı hizmete açıldı

        Karabük Belediyesi tarafından yaptırılan Jandarma Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 14:47 Güncelleme: 02.11.2024 - 14:47
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        Karabük Belediyesi Jandarma Parkı hizmete açıldı
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        Karabük Belediyesi tarafından yaptırılan Jandarma Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        100. Yıl Mahallesi'nde 2 bin 500 metrekarelik alanda yapımı tamamlanan parkın açılışında konuşan Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, çalışmalarını anlattı.

        Park alanının yüzde 40'ını yeşillendirdiklerini ve 20'yi aşkın ağaç diktiklerini aktaran Çetinkaya, parkın çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve sosyal donatılarıyla her yaş grubuna keyifli vakit geçirme imkanı sunacağını belirtti.

        Ailelerin, parkta güzel zaman geçireceğini vurgulayan Çetinkaya, "Parkları sadece kameralar ve güvenlik görevlileri değil, hep birlikte bizler koruyacağız. Bu parklar, inşallah çocuklarımızın en mutlu anlarına şahitlik edecek ve bizler bu tür projelerin yapımına devam edeceğiz." dedi.

        Daha sonra parkın açılışı gerçekleştirildi.

        Törene, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Kubilay Ayvaz, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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