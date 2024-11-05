İstinaf, hastasına cinsel saldırıda bulunan doktorun cezasını onadı
Karabük'te, muayene ettiği kadın hastasına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan doktora verilen 4 yıl hapis cezası, istinaf incelemesinde hukuka uygun bulundu.
Karabük'te, muayene ettiği kadın hastasına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan doktora verilen 4 yıl hapis cezası, istinaf incelemesinde hukuka uygun bulundu.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, kentte yaklaşık 2 yıl önce 23 yaşındaki kadın hastasına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor İ.K'ye (45), Aralık 2023'te Karabük Ağır Ceza Mahkemesince "basit cinsel saldırı" suçundan verilen 4 yıl hapis cezasına ilişkin istinaf incelemesini tamamladı.
İstinaf başvurusunun reddine karar veren mahkeme, sanığın cezasını onadı.
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