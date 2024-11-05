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        İstinaf, hastasına cinsel saldırıda bulunan doktorun cezasını onadı

        Karabük'te, muayene ettiği kadın hastasına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan doktora verilen 4 yıl hapis cezası, istinaf incelemesinde hukuka uygun bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 21:00 Güncelleme: 05.11.2024 - 21:00
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        İstinaf, hastasına cinsel saldırıda bulunan doktorun cezasını onadı
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        Karabük'te, muayene ettiği kadın hastasına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan doktora verilen 4 yıl hapis cezası, istinaf incelemesinde hukuka uygun bulundu.

        Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, kentte yaklaşık 2 yıl önce 23 yaşındaki kadın hastasına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor İ.K'ye (45), Aralık 2023'te Karabük Ağır Ceza Mahkemesince "basit cinsel saldırı" suçundan verilen 4 yıl hapis cezasına ilişkin istinaf incelemesini tamamladı.

        İstinaf başvurusunun reddine karar veren mahkeme, sanığın cezasını onadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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