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        Karabük ormanları sonbahar renkleriyle ayrı güzelliğe büründü

        Türkiye'de yüz ölçümüne göre en fazla ormanlık alana sahip Karabük'te ağaçlar sonbaharda renk cümbüşü yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 09:47 Güncelleme: 09.11.2024 - 09:58
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        Karabük ormanları sonbahar renkleriyle ayrı güzelliğe büründü
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        Türkiye'de yüz ölçümüne göre en fazla ormanlık alana sahip Karabük'te ağaçlar sonbaharda renk cümbüşü yaşatıyor.

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu, turizm sezonlarında tarihi, doğal güzellikleri ve kentin yaklaşık yüzde 70'ini kaplayan ormanlık alanlarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

        Uludağ köknarı, karaçam, meşe, doğu kayını gibi ağaç türlerinin yer aldığı Sarıçiçek Ormanları, sonbaharın tonları olan yeşil, sarı ve kahverengiye büründü.

        Safranbolu ilçesini Bartın'a bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümündeki "ağaç tünel" de fotoğraf tutkunlarının güzel manzarayı ölümsüzleştirme imkanı sunuyor.

        Sonbahar renkleri arasından geçilen yol, Safranbolu'daki kültür turizmi ile Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında köprü işlevi de üstleniyor.

        Bölgede sonbahar manzarası dron ile görüntülendi.

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