Karabük'te demir korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Karabük'te sulama kanalının demir korkuluklarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Karabük'te sulama kanalının demir korkuluklarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Aydınlıklevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde L.U. idaresindeki 34 TL 3186 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalının demir korkuluklarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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