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        Karabük'te demir korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karabük'te sulama kanalının demir korkuluklarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 14:12 Güncelleme: 09.11.2024 - 14:20
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        Karabük'te demir korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Karabük'te sulama kanalının demir korkuluklarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Aydınlıklevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde L.U. idaresindeki 34 TL 3186 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalının demir korkuluklarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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