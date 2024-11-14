Karabük'te vize sınavlarına giden üniversite öğrencilerine otobüste müzik dinletisi

Bazı öğrenciler parçalara eşlik ederken, bazıları da sürpriz karşısında şaşırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gönüllü müzik ekibi, Karabük Üniversitesi'nde vize sınavlarına giden gençlere üniversite yolunda sürpriz yaptı.

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