Karabük'te vize sınavlarına giden üniversite öğrencilerine otobüste müzik dinletisi
Karabük'te vize haftasında sınava giden üniversite öğrencilerine moral vermek amacıyla otobüste müzik dinletisi gerçekleştirildi.
Karabük'te vize haftasında sınava giden üniversite öğrencilerine moral vermek amacıyla otobüste müzik dinletisi gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gönüllü müzik ekibi, Karabük Üniversitesi'nde vize sınavlarına giden gençlere üniversite yolunda sürpriz yaptı.
Ekip, Soğuksu Kız Öğrenci Yurdu'ndan üniversiteye giden öğrencilerin bindiği otobüste, sınavlarda moral ve motivasyon sağlamak amacıyla yol boyunca müzik eşliğinde şarkılar söyledi.
Bazı öğrenciler parçalara eşlik ederken, bazıları da sürpriz karşısında şaşırdı.
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