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        Karabük'te vize sınavlarına giden üniversite öğrencilerine otobüste müzik dinletisi

        Karabük'te vize haftasında sınava giden üniversite öğrencilerine moral vermek amacıyla otobüste müzik dinletisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 11:08 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:08
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        Karabük'te vize sınavlarına giden üniversite öğrencilerine otobüste müzik dinletisi
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        Karabük'te vize haftasında sınava giden üniversite öğrencilerine moral vermek amacıyla otobüste müzik dinletisi gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gönüllü müzik ekibi, Karabük Üniversitesi'nde vize sınavlarına giden gençlere üniversite yolunda sürpriz yaptı.

        Ekip, Soğuksu Kız Öğrenci Yurdu'ndan üniversiteye giden öğrencilerin bindiği otobüste, sınavlarda moral ve motivasyon sağlamak amacıyla yol boyunca müzik eşliğinde şarkılar söyledi.

        Bazı öğrenciler parçalara eşlik ederken, bazıları da sürpriz karşısında şaşırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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