Karabük Üniversitesi mühendislik öğrencilerinin projesine TUSAŞ desteği

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin, "Talaşlı İmalat Parçalarında Malzeme Haddeleme Yönüne Bağlı Olarak Residual Stresslerin Azaltımı ve NC Program Optimizasyonu" başlıklı projesi, TUSAŞ Lift-Up Programı kapsamına kabul edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Ünal’ın danışmanlığındaki öğrenciler Utku Kaan Zabun, Eray Örskaya ve Burak Cesuroğlu, talaşlı imalat süreçlerinde ortaya çıkan ve parça kalitesini etkileyen residual stress (kalıntı birikimleri) seviyelerini düşürmeye yönelik yenilikçi çözüm sunmak için proje başlattı.

Projeyle, üretim sürecinde kalite ve dayanıklılığı artırırken maliyet ve üretim süresini azaltmak için malzeme haddeleme yönünün residual stress üzerindeki etkisi araştırılıp, talaşlı imalat işlemlerinde NC programlarının optimize edilmesi hedefleniyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, bilim merkezli öğrenci dostu üniversite olma hedefiyle yola çıktıklarını ve üniversiteyi hedefine taşıyan çok önemli çalışmalar gerçekleştirmeye devam ettiklerini, art arda gelen başarı haberlerinin de bu çalışmaların ispatı niteliğinde olduğunu anlattı.

Ünal da TUSAŞ'ın her sene lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik çok sayıda proje çağrısına çıktığını aktararak, "Bu çağrılara 100'den fazla üniversitede 500-600'den fazla öğrenci başvurmakta. Arkadaşlarımız da bu proje çağrılarından birine kabul aldılar. Karabük Üniversitesi olarak 1 sene boyunca TUSAŞ ile projenin yürütülmesinde yer alacaklar." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın, havacılık alanında kritik malzemelerin ömürlerinin arttırılmasına yönelik kapsamlı proje olduğundan bahseden Ünal, şunları kaydetti: "Karabük Üniversitesi olarak TUSAŞ'ın bu çağrılarında yer almamızdan dolayı çok mutluyuz. Aynı zamanda bu LIFT-UP projesi, Karabük Üniversitesi'nde ilk olma hüviyeti taşıyor. Bu projeyle öğrencilerimiz özgüvenlerini toparlayıp bu tarz çağrılara başvurursa üniversite ailesi olarak projelerde daha fazla yer alacağımıza eminim."