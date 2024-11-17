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        Kadın voleybolcu, sürpriz evlilik teklifiyle mutluluğu yaşadı

        Karabük'te deplasmanda kazandığı maçın ardından arkadaşının sürpriz evlilik teklifi yaptığı kadın voleybolcu, çifte mutluluk yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 19:51 Güncelleme: 17.11.2024 - 19:51
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        Kadın voleybolcu, sürpriz evlilik teklifiyle mutluluğu yaşadı
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        Karabük'te deplasmanda kazandığı maçın ardından arkadaşının sürpriz evlilik teklifi yaptığı kadın voleybolcu, çifte mutluluk yaşadı.

        Voleybol Kadınlar 2. Ligi 7. haftasında Karabük Gençlik Spor ile Bolu Voleybol karşılaştı. Yenişehir Merkez Spor Salonu'ndaki müsabakayı Bolu ekibi 3-1'le kazandı.

        Maçın sona ermesinin ardından galip takımın oyuncusu Şeza Demir'e erkek arkadaşı Özhan Öztürk evlilik teklifinde bulundu.

        Demir, sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşırırken, maçı izleyen seyirciler de çifti alkışladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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