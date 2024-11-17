Kadın voleybolcu, sürpriz evlilik teklifiyle mutluluğu yaşadı
Karabük'te deplasmanda kazandığı maçın ardından arkadaşının sürpriz evlilik teklifi yaptığı kadın voleybolcu, çifte mutluluk yaşadı.
Karabük'te deplasmanda kazandığı maçın ardından arkadaşının sürpriz evlilik teklifi yaptığı kadın voleybolcu, çifte mutluluk yaşadı.
Voleybol Kadınlar 2. Ligi 7. haftasında Karabük Gençlik Spor ile Bolu Voleybol karşılaştı. Yenişehir Merkez Spor Salonu'ndaki müsabakayı Bolu ekibi 3-1'le kazandı.
Maçın sona ermesinin ardından galip takımın oyuncusu Şeza Demir'e erkek arkadaşı Özhan Öztürk evlilik teklifinde bulundu.
Demir, sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşırırken, maçı izleyen seyirciler de çifti alkışladı.
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