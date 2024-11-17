Karabük'te su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tufan P, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Aracın kanaldaki beton menfeze çarptığı kazada, sürücü ile Halime (72), Yıldız (75) ve Hüseyin P. (77) yaralandı.

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