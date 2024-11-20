Karabük'te uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Karabük'te Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadelede Eğitim ve Önleme Faaliyetleri Toplantısı gerçekleştirildi.

100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "en iyi narkotik polisi"nin annelerin olduğunu, kurumların uyuşturucuyla mücadelesinde annelerin desteğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

"Bir gencin - özellikle 17-24 arası zaten en sıkıntılı yaş grubu - uyuşturucu kullandığı 2 yıl gibi bir sürede fark ediliyor. Yüzde 47'si evinde kullanıyor. Yüzde 87'si ailesiyle yaşıyor ama 2 yıl gibi bir sürede fark ediliyor. Neredeyiz?

Yavuz, araştırmalara göre gençlerin yüzde 47'sinin uyuşturucuyu evinde kullandığını, uyuşturucu bağımlılarının yüzde 87'sinin ailesiyle yaşadığını aktararak, şöyle devam etti:

Bizim aslında bakmamız gereken konu burası. Bu 2 yılı aşağı çekersek o fark edilme süresini aşağıya çekersek o zaman mücadelemizi daha erken başlatırız, alacağımız tedbirleri çok daha erkenden alırız, yapacağımız çalışmaları veya tedavi yöntemlerini çok daha bağımlı olmadan çözmüş oluruz."

Yavuz, uyuşturucuyla mücadelede herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda farkındalığın da artırılması gerektiğinin altını çizdi.