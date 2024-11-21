Karabük İl Genel Meclisi, 2025 yılı bütçesini onayladı

Yeni oluşan meclisin ilk bütçesini gerçekleştirdiğini belirten Sözen, "Uyum içerisinde bütçenin oluşmasına katkı veren tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Buradaki uyumu, birlik ve beraberliği yıl içerisinde ilimiz için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda görmekteyiz. Birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Meclisin son oturumunda ise İl Özel İdaresinin bütçe kararnamesi ile gelir ve gider bütçesi oylanarak kabul edildi.

Bütçe taleplerinin görüşüldüğü toplantılarda, 2025 yılı bütçesi 530 milyon lira olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.