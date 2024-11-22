Anıtkabir'in yapımında kaplama taşı olarak da kullanılan Eskipazar sarı traverten taşının tanınırlığı coğrafi işaret tesciliyle artacak.

Eskipazar ilçesine bağlı Çaylı köyü sınırlarındaki ocaktan çıkarılan taş, kimyasal yapısı dolayısıyla bünyesinde bakteri üretmiyor.

Delikli yapısı nedeniyle ıslak zeminlerde kaymayan, açık sarı, kahverengi gözenekli, genellikle aragonit yer yer de mikro kalsit kristallerinden oluşan taş, Ankara-Zonguldak demir yolundaki sanat yapılarında da kullanıldı.

Türkiye'nin pek çok iline gönderilen, Cezayir'e de ihraç edilen taş, Valilik koordinasyonunda Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının başvurusuyla "Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adı" bülteninde ilan edildi. İlan sürecinin ardından tescil belgesine kavuşacak Eskipazar sarı traverten taşının tanınırlığı bu sayede artacak.

- "Hedefimiz paydaşlarımızla Karabük'te coğrafi işaret alacak ürünlerin sayısını artırmak" Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AA muhabirine, kentin 8 ulusal coğrafi işaretli ürünü bulunduğunu söyledi. Safranbolu safranının hem ulusal hem de Avrupa Birliğinden coğrafi işareti tescili aldığını belirten Yavuz, "2023'ün sonunda Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğümüzün koordinasyonunda yerel paydaşlarımızla seferberlik başlattık. 2024 yılında hedefimiz Eskipazar sarı traverten taşının coğrafi işaret tescili almasıyla Karabük'ümüzün hem geleneksel hem de üretimle ilgili diğer ürünlerinde de coğrafi işareti almak." diye konuştu.

Yavuz, Anıtkabir'in yapımında da kullanılan taşın ulusal anlamda değeri olduğunu dile getirerek, ilan sürecinin sona ermesinin ardından belgenin teslim alınacağını kaydetti. Vali Yavuz, "Hedefimiz paydaşlarımızla Karabük'te coğrafi işaret alacak ürünlerin sayısını artırmak, onları tescillemek ve uluslararası arenada tanınırlığını artırmak." dedi.

- "Çalışma alanımızı, kapasitemizi ve makinelerimizi büyüteceğiz, üretimi artıracağız" Çaylı köyündeki sarı traverten ocağının sorumlusu Ali Göktaş, Eskipazar sarı traverten taşının pek çok alanda kullanıldığını söyledi. Cezayir'e ihracat yaptıklarını dile getiren Göktaş, taşın, coğrafi işaret tescili almasının tanınırlığını artıracağını anlattı.