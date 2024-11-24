Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        UNESCO kenti Safranbolu'daki tarihi yapılar karla kaplandı

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi konaklarıyla ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 15:18 Güncelleme: 24.11.2024 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        UNESCO kenti Safranbolu'daki tarihi yapılar karla kaplandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi konaklarıyla ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        İl merkezi ve ilçelerde dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yağışın ardından ilçedeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konakların üst kısımları karla kaplandı.

        Tarihi yapıların kar altındaki güzelliği, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan izlendi.

        Hıdırlık Seyir Terası'na gelen Eylem Aydın, AA muhabirine, her yerin bembeyaz olduğunu dile getirerek, "Mükemmel bir duygu. Konaklar beyaz gelinlik giymiş gibiler, mükemmeller." dedi.

        Emine Berre İçöz de Safranbolu evlerinin çok güzel olduğunu ve yağışın ardından tarihi konakların çatılarının beyaza büründüğünü belirterek, "Şu an Hıdırlık Seyir Terası'ndayız. Çok güzel bir manzara." diye konuştu.

        Öte yandan kar yağışı Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emlak ilanında yeni dönem
        Emlak ilanında yeni dönem
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Şırnak'ta 22 yaşındaki Hüsamettin 5 gündür kayıp: İki ülkede aranıyor
        Şırnak'ta 22 yaşındaki Hüsamettin 5 gündür kayıp: İki ülkede aranıyor
        İsrail'de sızıntı belge krizi büyüyor
        İsrail'de sızıntı belge krizi büyüyor
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Kritik saatler
        Kritik saatler
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"

        Benzer Haberler

        Gerede- Karabük yolunda yoğun kar; ulaşım durdu
        Gerede- Karabük yolunda yoğun kar; ulaşım durdu
        Meslek aşığı 46 yıllık öğretmen göreve başladığı okuldan emekli olacak
        Meslek aşığı 46 yıllık öğretmen göreve başladığı okuldan emekli olacak
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Eskipazar sarı traverten taşının tanınırlığı coğrafi işaret tesciliyle arta...
        Eskipazar sarı traverten taşının tanınırlığı coğrafi işaret tesciliyle arta...
        Karabük İl Genel Meclisi, 2025 yılı bütçesini onayladı
        Karabük İl Genel Meclisi, 2025 yılı bütçesini onayladı