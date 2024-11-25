AK Parti Karabük milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, KESDER Genel Kurulu'na katıldı

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Eskipazarlılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (KESDER) 8. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, dernekte şimdiye kadar görev alan herkese teşekkür etti, vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Derneğin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Şahin, "KESDER'in birçok etkinliğine katıldık, gördüğümüz hep birlik, beraberlik, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü. Burada sadece Eskipazarlıları görmüyorum, Yenice, Eflani, Safranbolu ve Ovacık'tan da hemşehrilerimiz var. Bütün ilçelerimiz değerli, hep birlikte Karabük'üz. Karabük'ün meseleleri bize geldiğinde akan sular duruyor. Bütün ilçelerimizdeki hemşehrilerimizle 'Karabük'ü nasıl daha ileriye götürürüz, nasıl faydalı işler yaparız' gayreti içindeyiz." ifadesini kullandı.