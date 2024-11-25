Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        AK Parti Karabük milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, KESDER Genel Kurulu'na katıldı

        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Eskipazarlılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (KESDER) 8. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 09:08 Güncelleme: 25.11.2024 - 09:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Karabük milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, KESDER Genel Kurulu'na katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Eskipazarlılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (KESDER) 8. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

        Şahin, burada yaptığı konuşmada, dernekte şimdiye kadar görev alan herkese teşekkür etti, vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Derneğin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Şahin, "KESDER'in birçok etkinliğine katıldık, gördüğümüz hep birlik, beraberlik, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü. Burada sadece Eskipazarlıları görmüyorum, Yenice, Eflani, Safranbolu ve Ovacık'tan da hemşehrilerimiz var. Bütün ilçelerimiz değerli, hep birlikte Karabük'üz. Karabük'ün meseleleri bize geldiğinde akan sular duruyor. Bütün ilçelerimizdeki hemşehrilerimizle 'Karabük'ü nasıl daha ileriye götürürüz, nasıl faydalı işler yaparız' gayreti içindeyiz." ifadesini kullandı.

        Keskinkılıç, önceki dönem AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, İYİ Parti Karabük İl Başkanı Şaban Şahin, KESDER Başkanı İdris Çankaya da kongrede birer konuşma yaptı.

        Mevcut başkan Çankaya, kongrede güven tazeledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        34 kentte eğitime kar engeli! İşte kar tatili olan il ve ilçeler!
        34 kentte eğitime kar engeli! İşte kar tatili olan il ve ilçeler!
        13 il için sarı, 11 il için turuncu alarm! Sağanak ve kar var
        13 il için sarı, 11 il için turuncu alarm! Sağanak ve kar var
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        Kabine Toplantısı bugün! 2025 maaş zamları masada! İşte diğer konular
        Kabine Toplantısı bugün! 2025 maaş zamları masada! İşte diğer konular
        Diyet yapıyorsunuz ama kilo almaya devam mı ediyorsunuz?
        Diyet yapıyorsunuz ama kilo almaya devam mı ediyorsunuz?
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini seçti
        Bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini seçti
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Dağdan kurtarılan 5 çobandan biri hastanede öldü
        Dağdan kurtarılan 5 çobandan biri hastanede öldü
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        Rusya-Antalya seferini yapan uçakta yangın!
        Rusya-Antalya seferini yapan uçakta yangın!
        Dairede cansız bedenleri bulunmuştu! Şüpheli koca serbest
        Dairede cansız bedenleri bulunmuştu! Şüpheli koca serbest
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        İstanbul’da seri cinayet
        İstanbul’da seri cinayet
        Emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
        Emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Göztepe'den tarihi geri dönüş!
        Göztepe'den tarihi geri dönüş!
        "Türkiye'de yabancı oyuncu sayısı fazla!"
        "Türkiye'de yabancı oyuncu sayısı fazla!"
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!

        Benzer Haberler

        Karabük- Gerede yolu ulaşıma kapandı; eğitime kar engeli
        Karabük- Gerede yolu ulaşıma kapandı; eğitime kar engeli
        Karabük'te devrilen kar küreme ve tuzlama aracındaki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te devrilen kar küreme ve tuzlama aracındaki 2 kişi yaralandı
        UNESCO kenti Safranbolu'daki tarihi yapılar karla kaplandı
        UNESCO kenti Safranbolu'daki tarihi yapılar karla kaplandı
        Gerede- Karabük yolunda yoğun kar; ulaşım durdu
        Gerede- Karabük yolunda yoğun kar; ulaşım durdu
        Meslek aşığı 46 yıllık öğretmen göreve başladığı okuldan emekli olacak
        Meslek aşığı 46 yıllık öğretmen göreve başladığı okuldan emekli olacak
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı