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        AK Parti Karabük heyeti Yenice ilçesinde temaslarda bulundu

        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile İl Başkanı Ferhat Salt, Yenice ilçesinde esnaf ve partililerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 19:37 Güncelleme: 01.12.2024 - 19:39
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        AK Parti Karabük heyeti Yenice ilçesinde temaslarda bulundu
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        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile İl Başkanı Ferhat Salt, Yenice ilçesinde esnaf ve partililerle bir araya geldi.

        İlk olarak partililerle buluşan heyet, daha sonra doğal gaz çalışmalarının olduğu İsmetpaşa Mahallesi'ne giderek incelemelerde bulundu.

        Yenice Orman Ürünleri Sanayi A.Ş. tarafından yapılan güneş enerji sisteminin açılış törenine katılan heyet, son olarak ilçede faaliyet gösteren kereste ve çelik kapı fabrikalarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Milletvekili Şahin, yaptığı açıklamada, Yenice'nin doğal gaza kavuşmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurgulayarak, bir an önce tamamlanması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydetti.

        Doğal gazın, Yenice'nin yaşam kalitesini yükselteceğini, çevreye duyarlı ve ekonomik enerji kaynağı olarak ilçeye değer katacağını dile getiren Şahin, "Bu önemli projenin hızla tamamlanması için tüm ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Her aşamasını titizlikle takip ettiğimiz bu çalışmalarla Yenice'miz modern enerji altyapısına kavuşacak. Hemşehrilerimizin huzuruna ve konforuna katkı sağlayacak bu projenin tamamlanmasıyla ilçemiz bambaşka çehreye kavuşacak." ifadelerini kullandı.

        Şahin, Yenice Orman Ürünleri Sanayi A.Ş. tarafından yapılan güneş enerji sistemine de değinerek, şunları kaydetti:

        "Bu tesis, yıllık 3,5 milyon kilovat saat enerji üreterek 2 bin 500 ton karbon salınımını önleyecek. Yenice'miz, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösterilen orman denizine ev sahipliği yapmaktadır. Bu değerli doğal mirasımızı koruma yolunda atılan bu adım, sürdürülebilir gelecek için umut vericidir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

        Ziyaretlerde, Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, İl Genel Meclis üyeleri Ertan Mısırlı ve Recep Tetik, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Ahmet Mısırlı, Yortan Belde Başkanı İhsan Çamlı, Karabük Belediyesi Meclis Üyesi Murat Karagül, Yenice Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Yirmibeş, belediye meclis üyeleri, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları ile üyeleri de yer aldı.

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