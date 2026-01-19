Karabük'te kar nedeniyle kapanan 144 köy yolunun 123'ü açıldı

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 144 köy yolundan 123'ü, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 144 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda kapalı köy yolu sayısının 21'e düşürüldüğü aktarılan açıklamada, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin 32 iş makinesiyle sahada görev yaptığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.