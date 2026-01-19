Habertürk
Habertürk
        Karabük'te kar nedeniyle kapanan 144 köy yolunun 29'u açıldı

        Karabük'te kar nedeniyle kapanan 144 köy yolunun 29'u açıldı

        Karabük'te kar nedeniyle kapanan 144 köy yolundan 29'u, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 14:56 Güncelleme: 19.01.2026 - 14:56
        Karabük'te kar nedeniyle kapanan 144 köy yolunun 29'u açıldı
        Karabük'te kar nedeniyle kapanan 144 köy yolundan 29'u, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 144 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

        Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda kapalı köy yolu sayısının 115'e düşürüldüğü aktarılan açıklamada, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin 27 iş makinesiyle sahada görev yaptığı kaydedildi.

        - Ambulans ekiplerin yardımıyla hastaya ulaştı

        İl Özel İdaresi ekiplerince Ovacık ilçesi Yaka köyünde ambulansın hastaya ulaşması sağlandı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışı sonrası ekipler kapanan köy yollarını açarak ulaşımda aksama yaşanmaması ve hayatın normal akışının devam etmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekiplerce Ovacık ilçesi Yaka köyünde ambulansın hastaya ulaşması sağlandı. Safranbolu Ovaköseler köyünde de rahatsızlanan kişi, aile sağlığı merkezine ulaştırılarak tedavisi yaptırıldı, ardından ilaçları alınarak evine bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

