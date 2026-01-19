Karabük Valisi Oktay Çağatay görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Karabük Valiliğine atanan Oktay Çağatay, göreve başladı.



Çağatay, Valilik bahçesinde vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri tarafından karşılandı.



Daha sonra makamına geçen Çağatay, gazetecilere, 7 Ocak'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karabük Valisi olarak atandığını hatırlatarak, "Bu yüksek ve onurlu görevi şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükran ve saygılarımı arz ediyor, atama sürecinde destek ve güvenlerini esirgemeyen İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya da teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.



Karabük'te göreve başlamanın onurunu yaşadığını söyleyen Çağatay, gösterilen ilgi, misafirperverlik ve içtenlik için teşekkür etti.



Çağatay, merkezinden en ücra köyüne kadar her bir yerleşimin Karabük'ün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bu topraklar tarih boyunca sadece üreten değil, medeniyet inşa eden, kültürel birikimini muhafaza ederek geleceğe aktaran anlayışın taşıyıcısı olmuştur. Bugün bizlere düşen sorumluluk ise bu köklü mirası ortak akıl ve kararlı adımlarla Karabük'ün tamamını kapsayan hizmet anlayışıyla daha ileriye taşımaktır. Devletimizin emaneti olan bu görevi hukuka bağlılık, milletimize sadakat ve kamu yararını esas alan anlayışla yürütmek en temel düsturumuz olacaktır. Kıymetli hemşehrilerim, kapımız da gönlümüz de her daim sizlere açıktır. Karabük'ün her sorununu ortak sorumluluğumuz kabul edeceğiz, çözüm odaklı, kapsayıcı ve kararlı yönetim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz."



Vali Çağatay, daha sonra makamında protokol üyeleriyle bir araya geldi.

