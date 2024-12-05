Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük Üniversitesinin projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) hazırlanan "Enerji Sistemlerinde Büyük Dil Modelleri Kullanarak Çok Erkinli Pekiştirmeli Öğrenme İçin Otonom Ödül Fonksiyonlarının Geliştirilmesi" projesi, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 13:56 Güncelleme: 05.12.2024 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük Üniversitesinin projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) hazırlanan "Enerji Sistemlerinde Büyük Dil Modelleri Kullanarak Çok Erkinli Pekiştirmeli Öğrenme İçin Otonom Ödül Fonksiyonlarının Geliştirilmesi" projesi, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

        KBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Doğan Urgun, "TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı" kapsamında desteklenmeye hak kazanan projesiyle yapay zeka alanında yeni yaklaşıma öncülük ediyor.

        Modern yapay zeka sistemlerinin karmaşık enerji problemlerini çözme kapasitelerini artırmaya odaklanan ve çoklu erkinli takviyeli öğrenme (MARL) yöntemini temel alan çalışmada, birden fazla yapay zeka erkinin (ajanın) daha verimli öğrenmesi için otonom ödül fonksiyonu tasarlanacak.

        Proje, özellikle büyük dil modelleri ve pekiştirmeli öğrenme yöntemleri kullanılarak otonom sistemlerin optimizasyonuna odaklanıyor. Bu yenilikçi yaklaşımın, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

        Proje kapsamında, ödül fonksiyonları yapay zeka tarafından analiz edilip optimize edilecek ve sistemin öğrenme süreci iteratif şekilde iyileştirilecek. Bu süreçte yapay zeka, ödül sistemindeki eksiklikleri tespit ederek kendini güncelleyecek ve daha etkili öğrenme ortamı sağlayacak. Böylece insan müdahalesine duyulan ihtiyaç en aza indirilecek, yapay zekanın karmaşık enerji problemlerini çözme kapasitesi artırılacak.

        - "Projemiz ödül mekanizmasının tasarımı üzerine odaklanıyor"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Urgun, projenin pekiştirmeli öğrenme sistemlerinin iyileştirilmesi üzerine tasarlanan bir çalışma olduğunu belirtti.

        Pekiştirmeli öğrenmenin yapay zekanın deneme-yanılma yöntemiyle eğitilmesine dayalı sistem olduğunu anlatan Urgun, "Yapay zeka kendisine tanınan alan içerisinde aksiyon alır ve bu aksiyonun sonucunda olumlu ya da olumsuz ödül kazanır. Yapay zekanın amacı mümkün olduğunca fazla olumlu ödül toplamaktır. Projemiz özellikle bu ödül mekanizmasının tasarımı üzerine odaklanıyor." ifadesini kullandı.

        Urgun, pekiştirmeli öğrenme sistemlerinde ödül fonksiyonlarının kritik rol oynadığını ve kompleks sistemlerde birden fazla yapay zekanın rekabet veya işbirliği içinde olabileceğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

        "Bu sistemin tasarlanması için genellikle ödül fonksiyonu dediğimiz tasarıma ihtiyaç duyulmakta. Bu fonksiyonun nasıl tasarlanacağıyla ilgili genel bir yöntem şu anda bulunmamaktadır. Genellikle alanın uzmanları tarafından sisteme yönelik ve her sistem için yeni fonksiyon tanımlanır. Projedeki amacımız bu ödül fonksiyonunun dil modelleri, büyük dil modelleri kullanarak iteratif şekilde otonom algoritma içerisinde otonom şekilde bu ödül fonksiyonunun tasarlanabilir mi? Bunun üzerine araştırmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bir nevi bir yapay zekanın başka bir yapay zekayı eğitmesi gibi düşünebilirsiniz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        TFF'den İsrailli oyuncu için inceleme talebi!
        TFF'den İsrailli oyuncu için inceleme talebi!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        Bitcoin kazancı 333 milyon doları aştı
        Bitcoin kazancı 333 milyon doları aştı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"

        Benzer Haberler

        Karabük'te özel çocuklar temsili polis oldu
        Karabük'te özel çocuklar temsili polis oldu
        2,15 metrelik Rumeysa Gelgi, "dünyanın en kısa kadını" ile buluşmasını anla...
        2,15 metrelik Rumeysa Gelgi, "dünyanın en kısa kadını" ile buluşmasını anla...
        Karabük'te sis etkili oldu
        Karabük'te sis etkili oldu
        Husumetli olduğu eski muhtarı 4 yerinden bıçaklayıp, ağır yaraladı
        Husumetli olduğu eski muhtarı 4 yerinden bıçaklayıp, ağır yaraladı
        Husumetli olduğu muhtarı 4 yerinden bıçaklayıp, ağır yaraladı
        Husumetli olduğu muhtarı 4 yerinden bıçaklayıp, ağır yaraladı
        Karabük'te bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Karabük'te bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı